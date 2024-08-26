انتهاء موعد الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية اليوم

الوكيل الإخباري- كشف الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب العشرين الذي نشرته الهيئة المستقلة للانتخاب، أن آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية سيكون اليوم الاثنين.

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وبحسب الجدول الزمني، فإن أي طلب انسحاب لأي من المرشحين لن يقبل بعد الاثنين، إذ تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.