انتهاء موعد الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية اليوم

وبحسب الجدول الزمني، فإن أي طلب انسحاب لأي من المرشحين لن يقبل بعد الاثنين، إذ تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.
ووفقا للجدول الزمني، فإن إعدادَ القوائم النهائية سيكون يوم غد الثلاثاء وعرضَها الأربعاء.
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