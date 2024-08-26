 
الإثنين 2024-08-26 11:03 ص
 

 

انتهاء موعد الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية اليوم

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الإثنين، 26-08-2024 08:36 ص

الوكيل الإخباري- كشف الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب العشرين الذي نشرته الهيئة المستقلة للانتخاب، أن آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية سيكون اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


وبحسب الجدول الزمني، فإن أي طلب انسحاب لأي من المرشحين لن يقبل بعد الاثنين، إذ تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.


ووفقا للجدول الزمني، فإن إعدادَ القوائم النهائية سيكون يوم غد الثلاثاء وعرضَها الأربعاء.

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل

بن غفير

فلسطين نتنياهو يعلق على تصريحات بن غفير بشأن الأقصى

الثور الهائج في محيط مستشفى الطفيلة | من المصدر

أخبار محلية الأمن يتعامل مع ثور هائج في الطفيلة (فيديو)

مستشفى الشهداء

فلسطين توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل

جنود الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

عداد تاكسي

فيديو الوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة النقل: لا تعديل لتعرفة فتح العداد للتكسي الحاصل على تصريح مؤقت للعمل بعمّان

تداول

منوعات أفضل مؤشرات وأنماط التداول للمبتدئين



 


الأكثر مشاهدة