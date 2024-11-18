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انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
الإثنين، 18-11-2024 02:51 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي، مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من نفس الشهر.اضافة اعلان


وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فقد انخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 678 دولارا إلى 659 دولارا للطن، بنسبة تراجع بلغت 3 بالمئة، كما تراجع سعر البنزين أوكتان 95 من 729 دولارا إلى 714 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت 2 بالمئة.

وأشارت النشرة إلى أن سعر الديزل، انخفض من 655 دولارا إلى 640 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، بينما انخفض سعر الكاز من 704 دولارات إلى 690 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.

كما شهد سعر زيت الوقود انخفاضا طفيفا من 446 دولارا إلى 442 دولارا، بنسبة 1 بالمئة، في حين ارتفع متوسط سعر الغاز البترولي المسال في تشرين الثاني إلى 631 دولارا، مقارنة مع 621 دولارا في تشرين الأول الماضي، بنسبة زيادة بلغت 2 بالمئة.

وفيما يتعلق بسعر خام برنت، فقد انخفض من 76 دولارا إلى 73 دولارا للبرميل، مسجلا انخفاضا بنسبة 3 بالمئة.

بترا
 
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