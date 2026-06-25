انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.34% خلال الثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين.

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وعلى المستوى التراكمي للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، أظهر التقرير، انخفاض الرقم القياسي بنسبة 0.34%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس (2018=100).



وبحسب دائرة الاحصاءات، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي ما مقداره 106.61 نقطة مئوية مقابل 106.97 لنفس الفترة من العام الماضي.



ورصد التقرير الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي، ارتفاعاً بنسبة 5.80% مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وارتفاعاً بنسبة 6.98% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.



وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 112.78 مقابل 106.60 لنفس الشهر من العام الماضي، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 112.78 مقابل 105.43 مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.



وبمقارنة الرقم القياسي للأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنفس الفترة من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.71%، والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.12%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2026 مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025 ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.93% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.98% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.12%، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.