انخفاض الحوادث بنسبة 52% خلال عطلة عيد الفطر في الأردن

الوكيل الإخباري- أكد مندوب إدارة السير أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم نشر المجموعات الميدانية على كافة الطرق الرئيسة، وعلى بدايات ونهايات الجسور والأنفاق، لسحب وتفريغ الحركة المرورية النشطة، والتي تتزامن مع بداية الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس بعد عطلة عيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





وبيّن أنه تم خلال الفترة الصباحية التعامل مع بعض الحوادث المرورية وتعطل بعض المركبات، دون أن تترك أي أثر مروري، نتيجة الانتشار الواسع لرقباء السير.



وأوضح أنه وخلال عطلة عيد الفطر المبارك تم تطبيق الخطة المرورية المقررة، والتي أسهمت في انسيابية الحركة المرورية.



وقال مندوب إدارة السير إن انخفاض نسبة الحوادث خلال فترة عطلة العيد مقارنة بعام 2025، ومن خلال دراسة تحليلية، كان هناك انخفاض في نسبة وقوع الحوادث سواء الأضرار البشرية أو المادية بنسبة 52 في المئة، وهذا دليل على الوعي والالتزام من قبل الإخوة السائقين والمواطنين والسلوكيات الإيجابية، والتي يتم دائماً التركيز عليها من خلال الرسائل التوعوية التي يتم بثها.



وأشار إلى أنه وخلال عطلة عيد الفطر السعيد تم التعامل مع بعض الحوادث المرورية، والتي كانت نتيجة السلوكيات الخاطئة، ومنها تجاوز السرعات المقررة، والتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ، واتخاذ المسارب بشكل خاطئ.



من جانبه، قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة، وتم توزيع الدوريات على كافة الطرق منذ ساعات الصباح، لضمان انسيابية الحركة المرورية ووصول المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة بأمان.



وأضاف أنه خلال فترة العيد تم تنفيذ خطة مرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية، تركزت على عدة محاور، أهمها تعزيز الرقابة المرورية على جميع الطرق الخارجية، وتكثيف التوعية المرورية، وتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.



وأضاف أنه بالرغم من التحذيرات المتواصلة بالابتعاد عن المخالفات الخطرة والمتحركة، خاصة السرعات العالية، تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 202 كلم/س، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 192 كلم/س على الطريق الصحراوي، كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 90-181 كلم/س على طريق الأزرق، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة من 80-197 كلم/س في منطقة دبة حانوت.



وأشار إلى أنه تم التعامل منتصف ليلة أمس مع حادث تصادم بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي، ما بعد جسر الأبيض باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابتان متوسطتان تم إسعافهما باتجاه مستشفى الكرك الحكومي، كما كان هناك إعاقة على المسرب الأيسر من الطريق، وتم إجراء اللازم ورفع المركبات عن الشارع العام.



كما تم التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتي شحن (صهريج محمل بمادة حامض الفسفوريك ومركبة تريلا) على الطريق الصحراوي، ما بعد منطقة المريغة باتجاه الجنوب، دون وقوع إصابات، فقط أضرار مادية، كما نتج عن الحادث انسكاب لمادة حامض الفسفوريك على الشارع العام على المسرب الأيمن، وتم التعاون مع مجموعات الأشغال لطمر المادة، وتم إجراء اللازم ورفع المركبات عن الشارع العام.



كما تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة على طريق ناعور، ما بعد العدسية صعوداً باتجاه عمان، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى أقرب مستشفى، واستقرار المركبة خارج حرم الشارع العام.

كما تم التعامل مع عدة مركبات معطلة (أعطال ميكانيكية) على الطريق الصحراوي أو على طريق وادي عربة، وتم إجراء اللازم.



ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والسرعات المقررة، والابتعاد عن المخالفات الخطرة، والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة، للمحافظة على انسيابية حركة السير، وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الأربع وعشرين ساعة.





