انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شباط الماضي

الوكيل الإخباري- سجلت الفاتورة النفطية للأردن، في شهر شباط الماضي من العام الحالي، انخفاضا بنسبة 4.9%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، انخفاضا في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر شباط الماضي من العام الحالي، لتصل إلى 485 مليون دينار، مقارنة بـ 510 ملايين دينار للشهر ذاته من العام الماضي.



وبلغت مستوردات الأردن خلال شهر شباط الماضي، 1,442 مليار دينار أردني، فيما بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2025 ما مقداره 747 مليون دينار، منها 675 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية، و72 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 695 مليون دينار أردني خلال شباط من عام 2025.



وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، إلى ارتفاع الصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2025 بنسبة 9.1% مقارنه بنفس الفترة من عام 2024، والصادرات الوطنية بنسبة 8.1%، والمعاد تصديره بنسبة بلغت 19.7%.



ووفق التقرير، ارتفعت المستوردات بنسبة 7.9%، وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 6.9% حتى نهاية شباط من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.