 
الإثنين 2024-10-21 01:07 م
 
 

انخفاض طفيف على الكوسا.. أسعار الخضار في السوق المركزي

كيلو الكوسا يصل الى 80 قرشا في السوق المركزي
كيلو الكوسا يصل الى 80 قرشا في السوق المركزي
الإثنين، 21-10-2024 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت غالبية أسعار الخضار في السوق المركزي مع انخفاض كيلو الكوسا بشكل طفيف ليصل إلى 80 قرشًا اليوم الاثنين بعد أن بلغ  امس 85 قرشا للكيلو  .

اضافة اعلان


ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر الكيلو، تراوح سعر البندورة بين 7 و15 قرشًا للكيلو، والخيار بين 30 و40 قرشًا للكيلو.


وبلغت الكميات الإجمالية الواردة للسوق من الخضار والفواكه والورقيات 3258.950 طناً.


وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم:


Image1_10202421104711940463378.jpg



 
gnews

أحدث الأخبار

العقيد الإسرائيلي إحسان دقسا الذي قُتل في جباليا بغزة

عربي ودولي نتنياهو ينعى صاحب أكبر رتبة في جيشه بعد قتله في غزة

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد : 14000 طن نفايات خلال أيلول الماضي

وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

تعبيرية

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل: يدنا على الزناد والمفاجأة تفوق توقعاتكم

تعبيرية

أخبار محلية 886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأردن يشارك في حوار "جليون" لحقوق الإنسان بمراكش

إيمي سمير غانم

فن ومشاهير أول رد من عائلة إيمي سمير غانم على إصابتها بـ"مرض نادر"



 


الأكثر مشاهدة