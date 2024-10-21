انخفاض طفيف على الكوسا.. أسعار الخضار في السوق المركزي

ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر الكيلو، تراوح سعر البندورة بين 7 و15 قرشًا للكيلو، والخيار بين 30 و40 قرشًا للكيلو.
وبلغت الكميات الإجمالية الواردة للسوق من الخضار والفواكه والورقيات 3258.950 طناً.
وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم:
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد : 14000 طن نفايات خلال أيلول الماضي
-
الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر
-
886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي
-
وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً
-
الأردن يشارك في حوار "جليون" لحقوق الإنسان بمراكش
-
هيئة النقل تدرس تعديل أجور نقل الركاب نهاية العام
-
الأمن العام يطلق حملة للتفتيش على المركبات الشهر المقبل
-
السفارة الأمريكية في عمّان تُعلن عن نسخة جديدة من برنامج التسجيل الذكي للمسافر (STEP)