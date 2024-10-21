انخفاض طفيف على الكوسا.. أسعار الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- استقرت غالبية أسعار الخضار في السوق المركزي مع انخفاض كيلو الكوسا بشكل طفيف ليصل إلى 80 قرشًا اليوم الاثنين بعد أن بلغ امس 85 قرشا للكيلو .

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ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية التي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر الكيلو، تراوح سعر البندورة بين 7 و15 قرشًا للكيلو، والخيار بين 30 و40 قرشًا للكيلو.



وبلغت الكميات الإجمالية الواردة للسوق من الخضار والفواكه والورقيات 3258.950 طناً.



وتاليا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم:



