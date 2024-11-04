انخفاض على أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو، تراوح سعر الكوسا بين 60 و85 قرشًا للكيلو، والزهرة بين 20 و40 قرشًا للكيلو، والباذنجان الأسود الرفيع بين 35 و90 قرشًا للكيلو.
وتاليا نشرة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم.
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