انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام الحالي

وبين التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، أن انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي في النصف الأول لهذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، جاء نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.03 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.27 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 7.28 بالمئة.
وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر حزيران من العام الحالي، بنسبة 3.02 بالمئة، ليصل إلى النقطة 89.69 مقابل 92.48 لنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر حزيران من العام الحالي مع نفس الشهر من عام 2023، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.03 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.50 بالمئة، وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 26.37 بالمئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر حزيران الماضي، بنسبة 2.73 بالمئة، ليصل إلى 89.69 نقطة، مقابل 87.30 نقطة مقارنة مع أيار الذي سبقه من نفس العام.
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