انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 21.4%

الوكيل الإخباري- انخفض معدل البطالة في الأردن العام الماضي بمقدار 0.6 نقاط مئوية عن العام 2023 ليسجل 21.4 بالمئة.

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وبحسب التقرير السنوي لمعدل البطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغ معدل البطالة عند الذكور 18.2 بالمئة خلال عام 2024 مقابل 32.9 بالمئة للإناث.



ولدى مقارنة معدل البطالة (للذكور والاناث) لعام 2024 مع العام الذي سبقه 2023 فإن معدل البطالة للذكور انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 2.2 نقطة مئوية.



وبلغ معدل البطالة 25.8 بالمئة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية عن عام 2023.



وأشارت النتائج إلى أن 59.2 بالمئة من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 40.2 بالمئة.



أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظتي المفرق ومعان بنسبة بلغت 23.2 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.3 بالمئة.



وفق التقرير، بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 16 سنة فأكثر نحو 27.5 بالمئة، كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 32.3 بالمئة.



وتركز 59.4 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 57.9 بالمئة.



وبين التقرير، ان 47.3 بالمئة من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.4 بالمئة ثانوي و42.7 بالمئة أعلى من الثانوي، كما بلغت نسبة المشتغلين بأجر 84.9 بالمئة منها (82.5 بالمئة للذكور مقابل 95.4 بالمئة للإناث).



وأوضح التقرير، ان معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 34.1 بالمئة لعام 2024، مقارنة مع 33.2 بالمئة لعام 2023 بارتفاع في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح بمقدار 0.9 نقطة مئوية.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.4 بالمئة للعام 2024 مقارنة مع 53.2 بالمئة لعام 2023 في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث 14.9بالمئة لعام 2024، مقارنة مع 14 بالمئة لعام 2023، ويلاحظ ارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة بمقدار 0.9 نقطة مئوية بين العامين، علماً بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19.2 بالمئة.



وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.1 بالمئة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.1 بالمئة للإناث.