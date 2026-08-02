انخفاض معدل بطالة "غير الأردنيين" 5.4% بالربع الأول من العام

وتظهر الأرقام الرسمية، أن الأردنيين يتركزون في قطاع الخدمات والقطاع العام، وتحديدا الخدمات والإدارة العامة، إذ يُعد القطاع الحكومي والإدارة العامة والدفاع، إلى جانب التعليم والصحة، أكثرَ القطاعات استيعابًا للعمالة الأردنية خاصة الإناث، كما يعمل الأردنيون في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، إضافة إلى الخدمات المصرفية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وفق ما أوردته قناة المملكة.
بينما تشير الأرقام إلى أن تركيز العمالة غير الأردنية، توجد في القطاعات الإنتاجية واليدوية، إذ تعتمد الزراعة بشكل أساسي على العمالة الوافدة في العمليات الميدانية والأنشطة الإنتاجية، كما أن الإنشاءات والمباني تستوعب عددا كبيرا للعمالة الميدانية وغير الماهرة في مشاريع البناء والمقاولات، كما يعمل في المصانع والمناطق الصناعية المؤهلة نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في قطاع الغزل والنسيج والألبسة، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية والمساندة في قطاع المنازل والخدمات الشخصية والنظافة.
وتظهر الأرقام أن قوة العمل في الأردن والتي تعني إجمالي الأفراد الذين في سن العمل، ولديهم القدرة والرغبة في العمل، سواء كانوا يعملون بالفعل أو يبحثون عن عمل، تبلغ قرابة مليوني شخص، وتبلغ حصةُ المتعطلين منهم قرابة 432 ألف شخص، 284 ألفَ شخص منهم ذكور.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن معدل البطالة بين الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 21.1%، منخفضا عن معدله في الربع الأخير من العام الماضي عندما وصل إلى 21.2%، علما أن معدل بطالة الإناث وصل في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي إلى 32.7% تقريبا.
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