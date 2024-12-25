اندلاع حريق في محل تجاري بعمان

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اندلع حريق في محل أثاث في منطقة طلوع المصدار بالعاصمة عمان اليوم الاربعاء . اضافة اعلان





بدورها هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع وباشرت التعامل مع الحريق ، حيث اقتصر الحريق على اضرار مادية بدون وقوع اصابات ، وبوشر بالتحقيقات .