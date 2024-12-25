 
الأربعاء 2024-12-25 03:03 م
 

اندلاع حريق في محل تجاري بعمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 25-12-2024 01:51 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اندلع حريق  في محل أثاث  في منطقة طلوع المصدار بالعاصمة عمان اليوم الاربعاء .اضافة اعلان


بدورها هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع وباشرت التعامل مع الحريق ، حيث اقتصر الحريق على اضرار مادية بدون وقوع اصابات ، وبوشر بالتحقيقات .
 
gnews

أحدث الأخبار

H

عربي ودولي اليمن.. ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 54 حالة ورصد أكثر من 9 آلاف إصابة

ا

أخبار محلية 20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية 281 مليون دينار .. ذمم مستحقة للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 2023

الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد

عربي ودولي قرار من السلطات السورية بشأن أسماء الأسد

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين

تعبيرية

فن ومشاهير عام انفصال المشاهير.. زيجات فنية انتهت في 2024

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

ا

أخبار محلية 115.883 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم لفترات طويلة



 




الأكثر مشاهدة