اندلاع حريق في محل تجاري بعمان

بدورها هرعت فرق الإطفاء إلى الموقع وباشرت التعامل مع الحريق ، حيث اقتصر الحريق على اضرار مادية بدون وقوع اصابات ، وبوشر بالتحقيقات .
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