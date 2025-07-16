اندماج ثلاثة أحزاب سياسية في حزب الاتحاد الوطني الأردني رسميا

وبموجب هذا الإعلان، يُعد حزب الاتحاد الوطني الأردني هو الخلف القانوني والواقعي للأحزاب الثلاثة، فيما تُعتبر كل من حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني أحزابًا منحلة استنادًا إلى أحكام المادة (32/د) من قانون الأحزاب السياسية، ويتوجب عليهما إعلان ذلك رسميًا.
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