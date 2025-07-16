اندماج ثلاثة أحزاب سياسية في حزب الاتحاد الوطني الأردني رسميا

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات اندماج حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني مع حزب الاتحاد الوطني الأردني، واعتماد الكيان الجديد تحت مسمى "حزب الاتحاد الوطني الأردني".

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