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اندماج ثلاثة أحزاب سياسية في حزب الاتحاد الوطني الأردني رسميا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:54 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأربعاء، عن استكمال إجراءات اندماج حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني مع حزب الاتحاد الوطني الأردني، واعتماد الكيان الجديد تحت مسمى "حزب الاتحاد الوطني الأردني".

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وبموجب هذا الإعلان، يُعد حزب الاتحاد الوطني الأردني هو الخلف القانوني والواقعي للأحزاب الثلاثة، فيما تُعتبر كل من حزب الأرض المباركة وحزب الشباب الأردني أحزابًا منحلة استنادًا إلى أحكام المادة (32/د) من قانون الأحزاب السياسية، ويتوجب عليهما إعلان ذلك رسميًا.

 
 
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