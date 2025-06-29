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انسحاب مشرّف .. الأردن يضرب أروع الأمثلة في رفض التطبيع الرياضي

المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 19 عام
المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 19 عام
 
الأحد، 29-06-2025 01:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) في بيان رسمي، أن المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عامًا لن يخوض المباراة المقررة ضمن منافسات كأس العالم لكرة السلة أمام منتخب "إسرائيل"، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم في سويسرا.اضافة اعلان


ووفقًا للوائح التنظيمية المعتمدة، وتحديدًا المادة D.5، فقد تم احتساب نتيجة المباراة لصالح الفريق الخصم بنتيجة 20–0 فنيًا، مع منح المنتخب الأردني صفر نقطة في الترتيب العام. فيما أشارت المادة D.6 إلى أن تكرار الانسحاب قد يؤدي إلى الإقصاء التام من البطولة.

من جانبه، أصدر الاتحاد الأردني لكرة السلة بيانًا رسميًا أوضح فيه أن هذا القرار جاء التزامًا بالموقف الوطني الثابت، حيث أكد أن المنتخب الأردني لن يشارك في أي مواجهة أمام منتخب يمثل الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن الاتحاد كان قد خاطب "فيبا" رسميًا لطلب إعفائه من هذه المباراة، وهو ما ترتب عليه اتخاذ قرار بعدم إقامة اللقاء، مع احتساب النتيجة بحسب النظام المعتمد.

ويُعد هذا الموقف امتدادًا لنهج رياضي أردني واضح يرفض الانخراط في أي شكل من أشكال التطبيع الرياضي، ويؤكد على التمسك بالقيم الوطنية والمبادئ القومية، حتى إن ترتب عليه خسائر رياضية رسمية.


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