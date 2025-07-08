انسكاب مادة "الديزل" يتسبب بإغلاق مؤقت للمسرب الأيسر أعلى جسر سحاب

وأفادت الإدارة أنه تم تحويل حركة السير إلى شارع الخدمات المجاور حفاظًا على سلامة السائقين، في الوقت الذي تتواجد فيه كوادر الدوريات الخارجية في الموقع لتنظيم الحركة المرورية وإرشاد المواطنين.
ودعت الإدارة السائقين إلى التحلي بالصبر والالتزام بتعليمات رجال الأمن، لحين الانتهاء من إزالة العوائق ومعالجة آثار الانسكاب لضمان إعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية القيادة بحذر في مواقع الحوادث والتحويلات المرورية.
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