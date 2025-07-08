الثلاثاء 2025-07-08 02:34 م
 

انسكاب مادة "الديزل" يتسبب بإغلاق مؤقت للمسرب الأيسر أعلى جسر سحاب

من موقع الحادث
من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 08-07-2025 12:51 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت إدارة الدوريات الخارجية عن إغلاق مؤقت للمسرب الأيسر من طريق الـ100 باتجاه العاصمة عمّان، وتحديدًا أعلى جسر سحاب، وذلك بعد حادث تدهور مركبة أدى إلى انسكاب مادة الديزل على سطح الطريق.اضافة اعلان


وأفادت الإدارة أنه تم تحويل حركة السير إلى شارع الخدمات المجاور حفاظًا على سلامة السائقين، في الوقت الذي تتواجد فيه كوادر الدوريات الخارجية في الموقع لتنظيم الحركة المرورية وإرشاد المواطنين.

ودعت الإدارة السائقين إلى التحلي بالصبر والالتزام بتعليمات رجال الأمن، لحين الانتهاء من إزالة العوائق ومعالجة آثار الانسكاب لضمان إعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية القيادة بحذر في مواقع الحوادث والتحويلات المرورية.
 
 
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