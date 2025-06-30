انسكاب 28 طن من المواد الخطرة على الطريق الصحراوي

وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة أن فرق المواد الخطرة لا تزال تتواجد في الموقع رفقة كوادر الدفاع المدني ، حيث استقر الصهريج بمحاذاة إحدى العبارات ويتم تفريغ الحمولة فيها .
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