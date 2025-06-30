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انسكاب 28 طن من المواد الخطرة على الطريق الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور وانقلاب صهريج محمل بـ 28 طن من مادة "التنر" الخطرة وسريعة الاشتعال وانسكاب كامل حمولة الصهريج على الطريق الصحراوي وتحديداً في منطقة السلطاني ، حيث وقع الحادث في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين  .اضافة اعلان


وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة أن فرق المواد الخطرة لا تزال تتواجد في الموقع رفقة كوادر الدفاع المدني ، حيث استقر الصهريج بمحاذاة إحدى العبارات ويتم تفريغ الحمولة فيها .
 
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