انسكاب 28 طن من المواد الخطرة على الطريق الصحراوي

08:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736214 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور وانقلاب صهريج محمل بـ 28 طن من مادة "التنر" الخطرة وسريعة الاشتعال وانسكاب كامل حمولة الصهريج على الطريق الصحراوي وتحديداً في منطقة السلطاني ، حيث وقع الحادث في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين . اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي أكدت الإدارة أن فرق المواد الخطرة لا تزال تتواجد في الموقع رفقة كوادر الدفاع المدني ، حيث استقر الصهريج بمحاذاة إحدى العبارات ويتم تفريغ الحمولة فيها .