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انطلاق أعمال اجتماع دول الجوار السوري في عمّان

جانب من اجتماع دول الجوار السوري في عمّان
جانب من اجتماع دول الجوار السوري في عمّان
 
الأحد، 09-03-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   انطلق، في عمّان الأحد، اجتماع دول الجوار السوري؛ لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

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وسيبحث الاجتماع سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه.


ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي الجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.

 
 
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