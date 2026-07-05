انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقرير "الراصد العربي 2025"

وتأتي أعمال المؤتمر بتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية بالشراكة مع جمعية ديبين للتنمية البيئية وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية المعنية بالشأن البيئي والحقوقي، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من الأردن ومصر وتونس وقطر ولبنان والعراق وفلسطين واليمن وسوريا.
وأكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري للشؤون الفنية الدكتور ثائر المومني، أن الأردن يتعامل مع ملف المياه بوصفه أولوية وطنية عليا وركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم كون المملكة من بين أفقر خمس دول في العالم مائيا.
-
أخبار متعلقة
-
بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير موقع قويلبة الأثري
-
انطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان في 10 تموز الجاري
-
الأردنية ملك عيسى المتحدثة الشابة الوحيدة عالمياً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
-
العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية
-
افتتاح مركز الكشف المبكر عن السرطان في موقعه الجديد
-
الامن العام : إصابة شخص بعد إضرام النار في نفسه
-
الأرض تبلغ الأوج الشمسي الاثنين في أبعد مسافة عن الشمس خلال العام
-
توضيح من وزارة المياه حول مشروع الناقل الوطني