انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقرير "الراصد العربي 2025"

الوكيل الإخباري- انطلقت في العاصمة عمان، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقارير "الراصد العربي" حول الحق في المياه وتغير المناخ لعام 2025.

اضافة اعلان



وتأتي أعمال المؤتمر بتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية بالشراكة مع جمعية ديبين للتنمية البيئية وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية المعنية بالشأن البيئي والحقوقي، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من الأردن ومصر وتونس وقطر ولبنان والعراق وفلسطين واليمن وسوريا.