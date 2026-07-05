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انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقرير "الراصد العربي 2025"

انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقرير "الراصد العربي 2025"
انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقرير "الراصد العربي 2025"
 
الأحد، 05-07-2026 12:33 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت في العاصمة عمان، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الإقليمي لإطلاق تقارير "الراصد العربي" حول الحق في المياه وتغير المناخ لعام 2025.

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وتأتي أعمال المؤتمر بتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية بالشراكة مع جمعية ديبين للتنمية البيئية وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية المعنية بالشأن البيئي والحقوقي، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من الأردن ومصر وتونس وقطر ولبنان والعراق وفلسطين واليمن وسوريا.


وأكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري للشؤون الفنية الدكتور ثائر المومني، أن الأردن يتعامل مع ملف المياه بوصفه أولوية وطنية عليا وركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم كون المملكة من بين أفقر خمس دول في العالم مائيا.

 
 


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