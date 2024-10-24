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انطلاق أعمال المؤتمر الترويجي الثالث للعمليات الطبية الريادية في الأردن

المؤتمر الترويجي الثالث للعمليات الطبية الريادية في الأردن
المؤتمر الترويجي الثالث للعمليات الطبية الريادية في الأردن
الخميس، 24-10-2024 03:20 م
الوكيل الإخباري-  بدأت اليوم الخميس أعمال المؤتمر الترويجي الثالث للعمليات الطبية الريادية، الذي تنظمه مجلة قلب الأردن، بهدف استعراض ومناقشة العمليات الطبية الريادية التي أجراها الأطباء الأردنيون خلال العام الحالي، وتسليط الضوء على التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الأردني، وجاهزيته في الترويج للسياحة العلاجية.اضافة اعلان


وأكد أمين عام الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول خلال افتتاحه أعمال المؤتمر مندوبا عن وزير الصحة، إن السياحة العلاجية تحظى باهتمام ملكي كبير، حيث استقطبت المملكة على مدى عقود المرضى من مختلف الدول لتلقي العلاجات.

وأشار الشبول، إلى أن نجاح السياحة العلاجية يعود لتوافر الإمكانات الطبية والاختصاصات المتنوعة، إضافة إلى جودة الخدمات الصحية المقدمة بأسعار معقولة، فضلاً عن المنتجعات السياحية الفريدة التي تعزز تجربة المرضى، إلى جانب قانون المساءلة الطبية الذي يضمن حقوق مقدمي ومتلقي الخدمة الصحية.

وقال، إن أحد أبرز العوامل التي جعلت القطاع الصحي الأردني رائدًا على مستوى المنطقة هو التشاركية الحقيقية بين جميع أطرافه، والتكامل الواضح في الأدوار، مشيرا الى أن القطاع الصحي القوي في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة يتطلب شركاء متعاونين وفاعلين، بحيث يدعم كل طرف جهود الآخر لتحقيق التكامل المطلوب والريادة المنشودة.

بترا
 
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