انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية

الوكيل الإخباري- تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سمو الأميرة منى الحسين مندوبة عن جلالته، انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة عمّان أعمال المؤتمر والمعرض الثامن لجودة الرعاية الصحية، الذي ينظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.





وشهد الافتتاح حضور عدد من أصحاب السمو الأمراء وممثلي الهيئات الصحية والمنظمات الدولية وخبراء من الأردن وإقليم شرق المتوسط والعالم، تأكيدًا لالتزام المملكة بتعزيز جودة الخدمات الصحية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.



وقدّم المتحدث الرئيسي في المؤتمر المدير المؤسّس لمعهد الابتكار الصحي الأسترالي في جامعة ماكواري والرئيس السابق لـ (ISQua) البروفيسور جيفري بريثويت، رؤيته حول مستقبل الأنظمة الصحية وتعزيز الجودة والسلامة، مستندًا إلى خبرة علمية واسعة تشمل أكثر من 900 منشور و17 كتابًا.



وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت نائب رئيس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية الدكتورة رويدة المعايطة، أهمية انعقاد المؤتمر ودور المجلس في تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى.



بدورها، أكدت رئيسة المؤتمر ريم أبو حسان أهمية البرنامج العلمي الذي يتناول الابتكار والتحول الرقمي وتحديات أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة.



ويُعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من 40 متحدثًا من خمس عشرة دولة، وحضور مشاركين من دول عربية وإقليمية عدة، منها: لبنان، قطر، سلطنة عُمان، السعودية، الإمارات، العراق، السودان، تركيا، وسوريا، بما يعكس دوره كمنصة رائدة للتعاون وتبادل المعرفة.



ويأتي انعقاد المؤتمر بالتعاون مع الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، في أول حضور إقليمي موسّع لها، الأمر الذي يمنحه بُعدًا معرفيًا عالميًا.



ويستقطب المؤتمر أكثر من ألف مشارك للتفاعل وتبادل الخبرات تحت شعار: "المرضى دائمًا في قلب الاهتمام"، من خلال جلسات علمية متخصصة بجودة الرعاية، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلامة المرضى، ونظم الاعتمادية.



ويتضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة، وورش عمل للتطوير المهني المستمر، ومعرضًا لمؤسسات وشركات القطاع الصحي، إضافة إلى مسابقة الملصقات العلمية الهادفة لعرض مبادرات تحسين الجودة.



وأدار رئيس جمعية المستشفيات الخاصة والرئيس التنفيذي لمبادرة "صحة غزة" الدكتور فوزي الحموري، الجلسة الأولى بعنوان: "صمود القطاع الصحي وتقديم رعاية آمنة في مناطق النزاع"، مؤكّدًا أهمية حماية القطاع الصحي وفقًا للقانون الدولي.



وأشار إلى أن اتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن 2286 يضمنان سلامة المنشآت والعاملين الصحيين.



وأوضح أن ما شهده قطاع غزة خلال العامين الماضيين يمثل مستوى غير مسبوق من الانتهاكات، حيث استشهد أكثر من 1700 من الكوادر الصحية واعتُقل نحو 360، فيما خرج 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة نتيجة 825 هجومًا، إلى جانب منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.



ويختتم المؤتمر أعماله غدًا، بإعلان أبرز التوصيات والمخرجات الداعمة لتطوير الأنظمة الصحية في الأردن وإقليم شرق المتوسط وتعزيز جودة الخدمات وسلامة المرضى.