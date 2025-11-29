انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية، الذي تنظمه كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة البلقاء التطبيقية، بمشاركة خبراء وباحثين من الأردن ودول عربية وأجنبية.

