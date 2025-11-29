السبت 2025-11-29 07:08 م

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية

جامعة البلقاء التطبيقية
السبت، 29-11-2025 05:10 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية، الذي تنظمه كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة البلقاء التطبيقية، بمشاركة خبراء وباحثين من الأردن ودول عربية وأجنبية.

وأكد عضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور علي الحياصات، الذي رعى حفل الانطلاق، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين فرص التشخيص المبكر، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤتمر في استشراف مستقبل الطب والعلوم الصحية في الأردن والمنطقة.

 
 


