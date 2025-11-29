انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية

وأكد عضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور علي الحياصات، الذي رعى حفل الانطلاق، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين فرص التشخيص المبكر، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤتمر في استشراف مستقبل الطب والعلوم الصحية في الأردن والمنطقة.
