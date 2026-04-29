انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ20 لجمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية

الأربعاء، 29-04-2026 10:23 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في عمّان، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الـ20 لجمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية، برعاية رئيس الجامعة الأردنيّة نذير عبيدات.

ويهدف المؤتمر الذي تعقده الجمعية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية "أدنبرة"، في إطار شراكتهما المستمرة منذ عام 2006، إلى تعزيز التعليم الطبي المستمر، وإطلاع الطبيب الأردني على آخر المستجدات في تشخيص الأمراض وعلاجها، وتبادل الخبرات من نظرائهم في هذا المجال من مختلف الدول المشاركة، بما فيها القطاع الطبي العام والخاص.


ويناقش اختصاصيون في المؤتمر من عدة دول على مدار ثلاثة أيام، أوراق عمل في الأمراض الداخلية وتخصصاتها المتنوعة، وتشمل الجهاز الهضمي، والقلب، والكلى، والأعصاب، والجهاز التنفسي، والغدد الصماء، والسكري، والروماتيزم، والمفاصل، والدم والأورام، والأشعة، والأشعة التشخيصية، والأمراض المعدية.

 
 


