الخميس 2026-05-14 08:56 م

انطلاق أعمال المؤتمر الطبي الدولي الثاني في معان بمشاركة عربية ودولية واسعة

نقابة الأطباء الأردنية
الوكيل الإخباري-    انطلقت في محافظة معان اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الطبي الدولي الثاني، الذي تنظمه اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في المحافظة، تحت رعاية وزير الصحة، وبمشاركة واسعة من أطباء ومتخصصين وخبراء من داخل المملكة وخارجها.

وحضر افتتاح المؤتمر مندوباً عن وزير الصحة، أمين عام الوزارة الدكتور رياض الشياب، فيما تستمر فعاليات المؤتمر حتى 17 أيار في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمحافظة معان.


ويناقش المؤتمر على مدار 4 أيام أكثر من 300 ورقة بحثية وعلمية في مختلف التخصصات الطبية والصحية، بما في ذلك أمراض القلب والجهاز الهضمي والجراحة العامة والنسائية والتوليد، إلى جانب تخصصات التمريض والصيدلة والأشعة والعلاج الطبيعي والتحاليل المخبرية.

 
 


