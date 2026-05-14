انطلاق أعمال المؤتمر الطبي الدولي الثاني في معان بمشاركة عربية ودولية واسعة

الوكيل الإخباري- انطلقت في محافظة معان اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الطبي الدولي الثاني، الذي تنظمه اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في المحافظة، تحت رعاية وزير الصحة، وبمشاركة واسعة من أطباء ومتخصصين وخبراء من داخل المملكة وخارجها.

وحضر افتتاح المؤتمر مندوباً عن وزير الصحة، أمين عام الوزارة الدكتور رياض الشياب، فيما تستمر فعاليات المؤتمر حتى 17 أيار في مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمحافظة معان.