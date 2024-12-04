انطلاق أعمال المنتدى الأول للسياحة المستدامة في الأردن

وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار، الدكتور فادي بلعاوي، خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة السياحة والآثار، الحاجة الماسة لإعداد ورقة تُحدد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لدعم الاستدامة في القطاع السياحي، لافتًا إلى حرص الوزارة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية.
وقال إن الورقة التي ستعمل الوزارة على إعدادها ستشمل مقترحات لتطوير تشريعات وسياسات تدعم إدارة الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للقطاع السياحي، مع الحفاظ على استمرارية المواقع التراثية والأثرية التي تُعد من ركائز المنتج السياحي.
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