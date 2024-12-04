انطلاق أعمال المنتدى الأول للسياحة المستدامة في الأردن

الوكيل الإخباري- انطلقت في عمّان، اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأول للسياحة المستدامة في الأردن، برعاية وزارة السياحة والآثار، وتنسيق هيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع مجموعة ممارسي السياحة المستدامة، وبدعم من مركز ترويج الواردات من البلدان النامية في هولندا.

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وأكد أمين عام وزارة السياحة والآثار، الدكتور فادي بلعاوي، خلال كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة السياحة والآثار، الحاجة الماسة لإعداد ورقة تُحدد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لدعم الاستدامة في القطاع السياحي، لافتًا إلى حرص الوزارة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية.