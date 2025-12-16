انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي في عمّان

ويشارك في المنتدى قادة أكثر من 20 شركة هندية كبرى في مجالات التصنيع والهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
كما تشارك شركات القطاع الخاص الأردنية من نفس القطاعات من أجل العمل على تأسيس شراكات فعالة.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وغرفة تجارة الأردن بهدف تعزيز وتسهيل العلاقات التجارية، وتشجيع الاستثمار، وتبادل المعلومات والخبرات.
وعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، أمس الاثنين، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر الحسينية، ركزت على آليات توسيع التعاون بين الأردن والهند.
ووصف جلالته منتدى الأعمال الأردني الهندي، الذي يعقد في عمّان الثلاثاء، بأنه فرصة لبحث تطوير التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار وبناء شراكات أقوى بين البلدين في مجالات حيوية.
-
أخبار متعلقة
-
البكار: تطوير منظومة التدريب المهني ضرورة للنهوض بالاقتصادات العربية
-
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الثاني الماضي
-
مطالبات بعطلة رسمية الخميس دعمًا للنشامى في المباراة النهائية
-
رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المواقع في عين الباشا والبقعة وصافوط وأم الدنانير
-
فيفا توجه رسالة الى النشامى
-
الرياضة النيابية: النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الدوريات الخارجية: جميع الطرق ضمن اختصاصنا سالكة
-
السير: نشكر الأردنيين