انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي في عمّان

علما الأردن والهند
الوكيل الإخباري-   انطلقت صباح الثلاثاء، أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي، في العاصمة عمّان، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمملكة.اضافة اعلان


ويشارك في المنتدى قادة أكثر من 20 شركة هندية كبرى في مجالات التصنيع والهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.

كما تشارك شركات القطاع الخاص الأردنية من نفس القطاعات من أجل العمل على تأسيس شراكات فعالة.

وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وغرفة تجارة الأردن بهدف تعزيز وتسهيل العلاقات التجارية، وتشجيع الاستثمار، وتبادل المعلومات والخبرات.

وعقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، أمس الاثنين، مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر الحسينية، ركزت على آليات توسيع التعاون بين الأردن والهند.

ووصف جلالته منتدى الأعمال الأردني الهندي، الذي يعقد في عمّان الثلاثاء، بأنه فرصة لبحث تطوير التعاون التجاري وتشجيع الاستثمار وبناء شراكات أقوى بين البلدين في مجالات حيوية.
 
 


