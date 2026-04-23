انطلاق أعمال صيانة طريق الزعتري ضمن مشاريع البنية التحتية في البلقاء

01:09 م

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال عطاء صيانة طريق الزعتري في محافظة البلقاء، بهدف تحسين جودة الطريق ورفع كفاءة السلامة المرورية عليه بما يخدم أهالي المنطقة ومرتادي الطريق.





ويأتي هذا المشروع الممول من مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية) ليشمل صيانة ستة عشر ألفاً ومائة وخمسين متراً مربعاً بمتوسط عرض يصل إلى ثمانية أمتار، حيث تجري الأعمال بإشراف هندسي مباشر من قسم تنفيذ وصيانة الطرق في مديرية أشغال البلقاء، وذلك تطبيقاً لخطة المديرية السنوية التي تتقاطع مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير وتحديث شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة.



وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الأشغال بتسخير كافة الإمكانيات الفنية والهندسية لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، واستمرارها في تحديث أنظمة الإنارة واللوحات الإرشادية ووسائل السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير بيئة نقل آمنة ومتكاملة في كافة ربوع الوطن.





