انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت

الوكيل الإخباري- استضاف الأردن في منطقة البحر الميت، أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات – الشرق الأوسط 2026، "ICCA الشرق الأوسط 2026"، إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وسياحة الحوافز، بمشاركة خبراء وممثلي القطاع من أكثر من 11 دولة، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للأردن على خارطة سياحة الأعمال في المنطقة.

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وتشكّل استضافة القمة فرصة مهمة لإبراز البنية التحتية المتطورة والمقومات السياحية التي يتمتع بها الأردن، وفق هيئة تنشيط السياحة.