الخميس 2026-06-11 08:31 ص

انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت

انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت
انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت
 
الخميس، 11-06-2026 08:03 ص

الوكيل الإخباري-   استضاف الأردن في منطقة البحر الميت، أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات – الشرق الأوسط 2026، "ICCA الشرق الأوسط 2026"، إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وسياحة الحوافز، بمشاركة خبراء وممثلي القطاع من أكثر من 11 دولة، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للأردن على خارطة سياحة الأعمال في المنطقة.

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وتشكّل استضافة القمة فرصة مهمة لإبراز البنية التحتية المتطورة والمقومات السياحية التي يتمتع بها الأردن، وفق هيئة تنشيط السياحة.


وأشارت إلى أن هذه القمة توفر منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الاتجاهات العالمية في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات، وبما يعزز جهود استقطاب المزيد من الفعاليات الإقليمية والدولية.

 
 


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