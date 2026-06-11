انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت

وتشكّل استضافة القمة فرصة مهمة لإبراز البنية التحتية المتطورة والمقومات السياحية التي يتمتع بها الأردن، وفق هيئة تنشيط السياحة.
وأشارت إلى أن هذه القمة توفر منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الاتجاهات العالمية في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات، وبما يعزز جهود استقطاب المزيد من الفعاليات الإقليمية والدولية.
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