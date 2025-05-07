انطلاق أعمال ورشة تحديث استراتيجية الطاقة 2025–2035

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، أعمال الورشة الوطنية الأولى لتحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025–2035، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والشركاء المحليين والدوليين.

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وأكد الخرابشة، في كلمته الافتتاحية، أن السنوات الماضية شهدت تحولات جذرية في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات تقنيات التخزين والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يستدعي تطوير الاستراتيجية الوطنية لتواكب هذه المستجدات المتسارعة.



وأشار إلى أن الاستراتيجية السابقة كانت قد استهدفت رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 31 بالمئة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وهو هدف من المتوقع تحقيقه في وقت مبكر خلال عامي 2027–2028، معتبرًا أن هذا التقدم يشكّل حافزًا لمواصلة رفع الطموحات المستقبلية.



ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستأخذ بالحُسبان مستجدات مهمة، أبرزها اكتشاف شركة البترول الوطنية كميات جديدة من الغاز الطبيعي، ستسهم في تشكيل ملامح خريطة الطاقة الأردنية خلال العقد المقبل.



وشدّد على أهمية النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، داعيًا الشركاء من القطاعين العام والخاص والمؤسسات التمويلية إلى المساهمة في صياغة استراتيجية شاملة، تعكس تطلعات مختلف الأطراف، وليس فقط الجوانب الفنية.



وأوضح الخرابشة أن التحديات الحالية في قطاع الطاقة ستُحوَّل إلى فرص حقيقية، بما يجعل من هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز النهضة التنموية الشاملة.