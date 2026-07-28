انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

الوكيل الإخباري- انطلقت في عمان، اليوم الثلاثاء، فعاليات "JAPA Match Symposium 2026"، أكبر ملتقى طبي من نوعه في المملكة، تنظمه جمعية الأطباء الأردنية الأميركية (JAPA)، بهدف دعم وإرشاد الأطباء الراغبين بالالتحاق ببرامج الإقامة الطبية في الولايات المتحدة وكندا.

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ويشارك في الملتقى أكثر من 700 طالب طب وطبيب من داخل الأردن وخارجه، إلى جانب نخبة من الأطباء والاستشاريين الأردنيين العاملين في جامعات ومؤسسات طبية أميركية، حيث يوفر منصة علمية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بحضور رئيس جمعية (JAPA)، الدكتور معن حسين، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية.