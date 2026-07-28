انطلاق أكبر ملتقى طبي في الأردن لإرشاد الأطباء لبرامج الإقامة في أميركا وكندا

ويشارك في الملتقى أكثر من 700 طالب طب وطبيب من داخل الأردن وخارجه، إلى جانب نخبة من الأطباء والاستشاريين الأردنيين العاملين في جامعات ومؤسسات طبية أميركية، حيث يوفر منصة علمية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بحضور رئيس جمعية (JAPA)، الدكتور معن حسين، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية.
ويجسد الملتقى رسالة الجمعية في مد جسور المعرفة والخبرة بين الكفاءات الطبية الأردنية في المهجر ووطنها، عبر نقل التجارب العلمية والمهنية، وتمكين جيل جديد من الأطباء من بناء مساراتهم الأكاديمية والمهنية وفق أعلى المعايير العالمية.
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