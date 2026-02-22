انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة

وتضم البعثة، التي قسمت إلى أربعة أفواج، ما يزيد عن 400 سيدة من مختلف محافظات المملكة ممن لم يسبق لهن أداء مناسك العمرة من مستفيدات الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، والعسكريات وعدد من المتطوعين والمتطوعات.
ومن المقرر أن تنطلق الأفواج تباعا برحلات جوية، بحيث تبلغ مدة إقامة كل فوج ثلاثة أيام وليلتين، على أن يكون الثالث من الشهر المقبل آخر أيام عودة الفوج الأخير من أفواج البعثة.
