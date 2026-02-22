الأحد 2026-02-22 02:58 م

انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة

انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة
انطلاق أولى الرحلات ضمن بعثة الملكة رانيا العبدالله لأداء مناسك العمرة
 
الأحد، 22-02-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري- غادر الأحد، من مطار الملكة علياء الدولي الفوج الأول من بعثة الملكة رانيا العبدالله، متوجها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وتضم البعثة، التي قسمت إلى أربعة أفواج، ما يزيد عن 400 سيدة من مختلف محافظات المملكة ممن لم يسبق لهن أداء مناسك العمرة من مستفيدات الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، والعسكريات وعدد من المتطوعين والمتطوعات.

ومن المقرر أن تنطلق الأفواج تباعا برحلات جوية، بحيث تبلغ مدة إقامة كل فوج ثلاثة أيام وليلتين، على أن يكون الثالث من الشهر المقبل آخر أيام عودة الفوج الأخير من أفواج البعثة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

أخبار محلية الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

أخبار محلية إصلاحات حكومية متعددة لتعزيز الشفافية والكفاءة وتحسين بيئة الأعمال في الأردن

إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

أخبار محلية إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

منوعات الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا

تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

عربي ودولي تواصل ردود الفعل عقب تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

منوعات حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي

فلسطين 614 شهيدًا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي



 






الأكثر مشاهدة