انطلاق أولى جلسات امتحان الثانوية العامة غدا

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الوكيل الإخباري- يتقدم الخميس 126679 مشتركا ومشتركة إلى أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2026، موزعين على 738 مركزا امتحانيا. اضافة اعلان





وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، نواف العجارمة، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها الفنية والإدارية لعقد الامتحان، الذي يستمر حتى الـ18 من تموز المقبل.



وأشار إلى جاهزية الوزارة الكاملة لعقد الامتحانات من خلال فرقها في المركز والميدان التي تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير الامتحان بأعلى درجات المهنية والمسؤولية، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة في مختلف أنحاء المملكة.



وبين حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات اللازمة للطلبة، بمن فيهم 611 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، و200 مشترك في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، و11 مشتركا في مركز الحسين للسرطان، تأكيدا على حق الجميع في التعليم وتكافؤ الفرص.



وأوضح أن الوزارة استكملت تجهيز القاعات الامتحانية من حيث التهوية والإضاءة ومياه الشرب والمقاعد المناسبة واللوحات الإرشادية، كما تم تدريب الكوادر المشرفة على الامتحان من رؤساء القاعات والمراقبين وفق أعلى معايير الكفاءة.



ويبلغ عدد المشتركين في الدورة الامتحانية الحالية 196029 مشتركا ومشتركة، منهم أكثر من 140 ألفا من الطلبة النظاميين، وما يزيد على 55 ألفا من طلبة الدراسة الخاصة والمعيدين.





