انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين لأداء فريضة الحج في 14 أيار

02:12 م

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، بلال روبين، عن انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج في الرابع عشر من شهر أيار المقبل.





وقال روبين الجمعة، إن الجمعية وضعت خطة متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم سالمين.



وأضاف أن وزارة الأوقاف ستقيم حفل وداع بمدينة حجاج الجيزة جنوب العاصمة عمّان للقافلة الأولى، والتي ستتبعها بقية القوافل وفق خطة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج عرب 1948، وبأقل الأسعار الممكنة.



من جانبه، أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، أن حصة الأردن من موسم الحج المقبل تبلغ 8 آلاف حاج، إضافة إلى 4500 حاج من عرب 48، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا على منصة الحج بلغ نحو 28 ألف مواطن.





