انطلاق أولى مشاورات تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع الإعلام

الوكيل الإخباري- أطلقت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، أولى مشاوراتها الوطنية مع القطاع الإعلامي لتحديث الاستراتيجية للأعوام (2025-2033).

اضافة اعلان



جاء ذلك بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورؤساء محاور الاستراتيجية وعدد من المدراء العامين لمؤسسات إعلامية، ورؤساء تحرير صحف ومواقع إخبارية، وصحفيين وإعلاميين وخبراء ومختصين.



وقال المومني إن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو عرض الملامح الأساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، وأخذ التغذية الراجعة الأولية من ممثلي القطاع الإعلامي.