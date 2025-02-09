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انطلاق أولى مشاورات تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع الإعلام

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 09-02-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، أولى مشاوراتها الوطنية مع القطاع الإعلامي لتحديث الاستراتيجية للأعوام (2025-2033).

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جاء ذلك بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورؤساء محاور الاستراتيجية وعدد من المدراء العامين لمؤسسات إعلامية، ورؤساء تحرير صحف ومواقع إخبارية، وصحفيين وإعلاميين وخبراء ومختصين.


وقال المومني إن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو عرض الملامح الأساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة، وأخذ التغذية الراجعة الأولية من ممثلي القطاع الإعلامي.


وأضاف المومني أن أهمية هذا اللقاء تكمن في دور الإعلام الهام والرئيس في إيجاد حالة وعي مجتمعي بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ومضامينها المختلفة، خاصة أن الإعلام لا يرتبط دوره بنقل الأخبار وحسب، بل في مسؤوليته بالقضايا التي ترتبط بالفئات الاجتماعية الضعيفة، ومراعاة احتياجاتها في إطار تكامل الجهود التي تهدف للوصول إلى مرحلة تكون فيها هذه الفئات قادرة على الاعتماد على نفسها.

 
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