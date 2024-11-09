انطلاق أول رحلة سياحية إلى أم الجمال

الوكيل الإخباري- انطلقت السبت، أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.

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