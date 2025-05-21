انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- تنطلق، الاثنين المقبل، عروض "أيام الفيلم اليوناني" في المسرح الخارجي (المفتوح) بمقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، فإن "الأيام"، التي تأتي بتنظيم من الهيئة بالتعاون مع السفارة اليونانية في الأردن، ستستمر 4 أيام، حيث تبدأ عروضها بالفيلم الدرامي الروائي الطويل "بوليدروسو"، من إخراج أليكساندر فولغاريس وإنتاج 2023، وهو ناطق باليونانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، حيث حصل على 7 جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة وأفضل تصوير سينمائي في حفل توزيع جوائز الأكاديمية اليونانية للأفلام 2024.