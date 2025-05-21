انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، فإن "الأيام"، التي تأتي بتنظيم من الهيئة بالتعاون مع السفارة اليونانية في الأردن، ستستمر 4 أيام، حيث تبدأ عروضها بالفيلم الدرامي الروائي الطويل "بوليدروسو"، من إخراج أليكساندر فولغاريس وإنتاج 2023، وهو ناطق باليونانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، حيث حصل على 7 جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة وأفضل تصوير سينمائي في حفل توزيع جوائز الأكاديمية اليونانية للأفلام 2024.
وتتواصل "الأيام" مع الفيلم الكوميدي الروائي الطويل "التفاصيل التي حادت عن الطريق"، من إخراج هاريس فافياديس، وإنتاج 2023، وناطق باليونانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية. وحصل الفيلم على جائزة أفضل موقع من قبل الهيئة اليونانية للأفلام، كما ترشح للعديد من الجوائز الأخرى، بما في ذلك أفضل فيلم روائي وأفضل فيلم أول.
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