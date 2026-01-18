انطلاق اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية

11:00 ص

انطلقت في عمّان، الأحد، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني .





وستشهد اجتماعات اللجنة توقيع عدد من مذكّرات التفاهم والبرامج التنفيذية، بما يخدم المصالح المشتركة.



وأجرى الصفدي، صباح الأحد، مباحثات موسّعة مع آل ثاني، في لقاء حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي.

