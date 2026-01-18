انطلاق اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية

وستشهد اجتماعات اللجنة توقيع عدد من مذكّرات التفاهم والبرامج التنفيذية، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأجرى الصفدي، صباح الأحد، مباحثات موسّعة مع آل ثاني، في لقاء حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي
-
عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
-
وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"
-
الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين
-
الكشف عن أسباب انهيار سور الكرك التاريخي وتحذير من وقوع كارثة
-
مدير إدارة السير: اكتشاف 161 حادث مروري مفتعل العام الماضي
-
رئيس ديوان التشريع والرأي: شركات تأمين اشتكت من الاحتيال عليها بحوادث وهمية
-
توسيع آفاق التعاون بين الأردن وقطر في السياسة والسياحة والشباب والأوقاف