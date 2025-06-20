انطلاق اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية برئاسة الصفدي

الوكيل الإخباري- انطلق في إسطنبول، الجمعة، اجتماع طارئ لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لمناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته، بحسب وكالة "الأناضول".

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وبحسب الأناضول، فقد وصل الوزراء العرب إلى قاعة الاجتماع، حيث سمح لوسائل الإعلام بالتقاط صور للوزراء خلال دخولهم القاعة واتخاذ أماكنهم، قبل أن يستكمل الاجتماع في جلسة مغلقة بعيدا عن الإعلام.



ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، لعرض أبرز نتائجه والتوصيات الصادرة عنه بشأن التصعيد في المنطقة.



ويعقد الاجتماع العربي الطارئ على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنطلق أعماله السبت في اسطنبول، ويستمر يومين، برئاسة وزير الخارجية التركي.



وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يبدأ الجمعة، زيارة عمل إلى اسطنبول، يترأس خلالها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، كما سيشارك في الدورة الحادية والخمسين مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.