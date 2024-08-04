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انطلاق احتفالات تخريج الفوج 26 في الجامعة الهاشمية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات




 

الأحد، 04-08-2024 10:43 م

الوكيل الإخباري - استهلت الجامعة الهاشمية احتفالاتها بتخريج الفوج 26، اليوم الأحد، بتخريج طلبة كلية الأعمال وعددهم 998.


وتستمر احتفالات الجامعة بتخريج الفوج على مدار 5 أيام في الصالة الرياضية الرئيسية في مدينة الأمير محمد للشباب بمدينة الزرقاء، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، بواقع 12 حفلة لتخريج ما يقارب 6 آلاف طالباً وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية.

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