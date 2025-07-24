انطلاق احتفال مهرجان المدينة الدولي في مركز زها

الوكيل الإخباري- رعت الأميرة نجلاء بنت عاصم مندوبة عن الأميرة سناء عاصم، افتتاح مهرجان المدينة الدولي الثامن عشر 2025، الذي ينظمه مركز زها الثقافي بمشاركة عدد من سفارات الدول العربية والأجنبية.

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وجالت سموها بمختلف أركان معارض الدول المشاركة، والتي عرضت كل منها في الركن المخصص لها عدداً من المنتجات التي تشتهر بها تلك البلدان، إضافة للزي والمأكولات الوطنية فيها.



وأكدت المديرة التنفيذية للمركز رانيه صبيح، أهمية المهرجان الذي يقيمه مركز زها الثقافي سنوياً في تعزيز الهوية الوطنية وتبادل الثقافات بين الشعوب، ما يتيح الفرصة للمجتمع المحلي الاطلاع على ثقافة هذه الدول وتراثها من المأكولات الشعبية والصناعات الحرفية والزي الشعبي.



وأشارت إلى أن هذا المهرجان يعكس التزام المركز برعاية الإبداع وتعزيز الحوار الثقافي؛ مما يجعله حدثاً سنوياً ينتظره الجميع بشغف.

واشتمل الحفل الرئيسي الذي أقيم على مسرح مركز زها الداخلي تقديم عروض فلكورية لعدد من السفارات والفرق المشاركة في المهرجان، منها عرض لفرقة النادي الوطني الرياضي للأرمن وفرقة الجمعية الأردنية الشيشانية للفلكلور وعرض للمركز الثقافي الصيني وعرض للسفارة الماليزية والمُقدّم من فرقة طلاب السفارة الماليزية بالإضافة إلى عرض لفريق مركز زها الثقافي فرع الزهور للدبكة.