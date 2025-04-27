انطلاق الامتحان العملي للشامل غدًا بمشاركة 4710 طلاب من 50 كلية

الوكيل الإخباري- يبدأ صباح يوم غدٍ الاثنين، الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية لعام 2025.

اضافة اعلان



وقال رئيس اللجنة العليا للامتحان، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي، الذي من المتوقع أن يتقدم له 4710 طلاب من 50 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 87 برنامجًا دراسيًا.