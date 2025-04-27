انطلاق الامتحان العملي للشامل غدًا بمشاركة 4710 طلاب من 50 كلية

وقال رئيس اللجنة العليا للامتحان، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة استكملت جميع الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي، الذي من المتوقع أن يتقدم له 4710 طلاب من 50 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 87 برنامجًا دراسيًا.
وأشار إلى اعتماد 45 مركزًا للامتحان العملي، الذي تشارك به 140 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 420 فاحصًا من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
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