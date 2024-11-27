انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان

الوكيل الإخباري- انطلق اليوم الأربعاء، مجلس بلدي أطفال عمان للعام الحالي في دورته السابعة، في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات التابعة للثقافة العسكرية، برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.

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وقالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الأمانة المهندسة غيداء الحديد، بحضور رئيس دائرة التعليم الجامعي في الثقافة العسكرية العميد الركن طايل بريزات، وعضو مجلس أمانة عمان لمنطقة مرج الحمام الدكتور مخلد المناصر، إن الأمانة أطلقت مشاريع موجهة للطفل تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الطفولة الذي عقد عام 2002 حيث يعد المجلس البلدي لأطفال عمان أحد مشاريع تم إطلاقها عام 2004.