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انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان
الأربعاء، 27-11-2024 06:07 م

الوكيل الإخباري-   انطلق اليوم الأربعاء، مجلس بلدي أطفال عمان للعام الحالي في دورته السابعة، في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات التابعة للثقافة العسكرية، برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.

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وقالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الأمانة المهندسة غيداء الحديد، بحضور رئيس دائرة التعليم الجامعي في الثقافة العسكرية العميد الركن طايل بريزات، وعضو مجلس أمانة عمان لمنطقة مرج الحمام الدكتور مخلد المناصر، إن الأمانة أطلقت مشاريع موجهة للطفل تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الطفولة الذي عقد عام 2002 حيث يعد المجلس البلدي لأطفال عمان أحد مشاريع تم إطلاقها عام 2004.


وأوضحت أن المجلس البلدي السابق ضم 300 عضو منتخب ديمقراطياً من 300 مدرسة في مختلف مناطق الأمانة، وتم تخريجهم في شهر آب الماضي، حيث شمل المجلس أطفالاً عمانيين إضافة إلى أطفال من جنسيات غير أردنية، وأطفال من ذوي إعاقة.

 
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