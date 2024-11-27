انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان

وقالت مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في الأمانة المهندسة غيداء الحديد، بحضور رئيس دائرة التعليم الجامعي في الثقافة العسكرية العميد الركن طايل بريزات، وعضو مجلس أمانة عمان لمنطقة مرج الحمام الدكتور مخلد المناصر، إن الأمانة أطلقت مشاريع موجهة للطفل تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الطفولة الذي عقد عام 2002 حيث يعد المجلس البلدي لأطفال عمان أحد مشاريع تم إطلاقها عام 2004.
وأوضحت أن المجلس البلدي السابق ضم 300 عضو منتخب ديمقراطياً من 300 مدرسة في مختلف مناطق الأمانة، وتم تخريجهم في شهر آب الماضي، حيث شمل المجلس أطفالاً عمانيين إضافة إلى أطفال من جنسيات غير أردنية، وأطفال من ذوي إعاقة.
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