انطلاق الفعاليات التمهيدية لمؤتمر "الدراية الإعلامية والمعلوماتية"

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الثلاثاء، الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الـ13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" ومعهد الإعلام الأردني.

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وأكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية في ظل زيادة المنصات الرقمية يستدعي تطوير مهارات مرشدي المحتوى الإعلامي، والاستفادة منهم في توعية الأجيال الجديدة، إضافة إلى تعزيز المحتوى الأخلاقي والمهني لديهم من خلال التدريب الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية.