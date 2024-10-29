انطلاق الفعاليات التمهيدية لمؤتمر "الدراية الإعلامية والمعلوماتية"

وأكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية في ظل زيادة المنصات الرقمية يستدعي تطوير مهارات مرشدي المحتوى الإعلامي، والاستفادة منهم في توعية الأجيال الجديدة، إضافة إلى تعزيز المحتوى الأخلاقي والمهني لديهم من خلال التدريب الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية.
وأضاف أن التربية الإعلامية والمعلوماتية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، للبحث عن المعلومات الصحيحة، ومنع انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
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