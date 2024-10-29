 
الثلاثاء 2024-10-29 04:50 م
 

انطلاق الفعاليات التمهيدية لمؤتمر "الدراية الإعلامية والمعلوماتية"

الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي
الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي
الثلاثاء، 29-10-2024 04:29 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت، اليوم الثلاثاء، الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الـ13 للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" ومعهد الإعلام الأردني. 

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وأكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية في ظل زيادة المنصات الرقمية يستدعي تطوير مهارات مرشدي المحتوى الإعلامي، والاستفادة منهم في توعية الأجيال الجديدة، إضافة إلى تعزيز المحتوى الأخلاقي والمهني لديهم من خلال التدريب الإعلامي والالتزام بالمعايير المهنية.                

               
وأضاف أن التربية الإعلامية والمعلوماتية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، للبحث عن المعلومات الصحيحة، ومنع انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

 
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