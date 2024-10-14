انطلاق القمة العالمية للإعلام في الصين بمشاركة أردنية

الوكيل الإخباري- افتتحت اليوم الاثنين، القمة العالمية السادسة للإعلام في مدينة أورومتشي، حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتحول وسائل الإعلام".

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وتجمع القمة أكثر من 500 مشارك، بما في ذلك 208 من ممثلي وسائل الإعلام الرئيسية وأجهزة حكومية ومنظمات دولية، من ضمن المشاركين وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وتناولت القمة في يومها الأول، مواضيع مهمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإعلام، حيث تم استعراض الفرص والتحديات الناتجة عن التطورات السريعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على صناعة الإعلام العالمية، كما تم مناقشة دور وسائل الإعلام ومسؤولياتها في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة، وكيف يمكن استثمار هذه الفرص لتعزيز التنمية العالمية وخدمة الإنسانية.



وأثارت المناقشات أيضًا القضايا المتعلقة بالأخبار والمعلومات المضللة، وتأثيرها السلبي على الوعي العام ووسائل الإعلام المختلفة.



وأكد رئيس وكالة أنباء (شينخوا) الصينية فو هوا، خلال حفل الافتتاح، أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة على مستوى العالم، مما يؤثر بعمق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محذرا من المخاطر والتحديات المرتبطة بهذا التقدم.



ودعا وسائل الإعلام إلى العمل كجسر للتواصل الدولي من أجل استثمار الفرص والتغلب على التحديات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي.



من جهتهم، نبه قادة وسائل الإعلام العالمية إلى أهمية الالتزام بالأخلاقيات الصحفية والمعايير المهنية في ضوء التطورات السريعة، مؤكدين على ضرورة نشر معلومات دقيقة وموضوعية.



من جهة أخرى، أصدر معهد "شينخوا" تقريرًا تناول إيجابيات وسلبيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على وسائل الإعلام العالمية، مستعرضًا التحديات والفرص التي تواجهها في هذا العصر.