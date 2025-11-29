انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

وقال رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الدكتور محمد وهيب، إن سياحة الكهوف في العاصمة عمان وصلت مراحل متقدمة ومتميزة على مستوى العالم العربي، منذ أن أطلقت أمانة عمان مسار الكهوف التاريخية، وكذلك النشرات السياحية الترويجية، خاصة كهف الرقيم والكرنفال في أبو علندا، وكهف المعلقة في عراق الأمير، وكهف جبل اللويبدة، وكهوف عين غزال، وكهوف مسجد الفتح، وكهف الحمام الزاجل في المقابلين، وغيرها الكثير.
وأضاف، إنه جارٍ حاليا ربط هذه الكهوف مع الكهوف المتميزة في المحافظات خاصة كهف النبي لوط في غور الصافي، وكهف المشنقة في مكاور، وكهف المعلقة، مؤكداً أن استراتيجية سياحة الكهوف ومساراتها ستكون جاهزة العام المقبل، بحيث يصبح الأردن رائدًا بهذا المجال من أنواع السياحة.
