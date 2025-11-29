الأحد 2025-11-30 12:58 ص

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن
انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن
السبت، 29-11-2025 11:58 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مبادرة درب الوئام الحضاري اليوم السبت، المؤتمر الأول لتطوير الكهوف الطبيعية والحضارية في عمان والأردن.

اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الدكتور محمد وهيب، إن سياحة الكهوف في العاصمة عمان وصلت مراحل متقدمة ومتميزة على مستوى العالم العربي، منذ أن أطلقت أمانة عمان مسار الكهوف التاريخية، وكذلك النشرات السياحية الترويجية، خاصة كهف الرقيم والكرنفال في أبو علندا، وكهف المعلقة في عراق الأمير، وكهف جبل اللويبدة، وكهوف عين غزال، وكهوف مسجد الفتح، وكهف الحمام الزاجل في المقابلين، وغيرها الكثير.


وأضاف، إنه جارٍ حاليا ربط هذه الكهوف مع الكهوف المتميزة في المحافظات خاصة كهف النبي لوط في غور الصافي، وكهف المشنقة في مكاور، وكهف المعلقة، مؤكداً أن استراتيجية سياحة الكهوف ومساراتها ستكون جاهزة العام المقبل، بحيث يصبح الأردن رائدًا بهذا المجال من أنواع السياحة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال يقصف رفح وخان يونس جنوبي غزة

فلسطين الشوا: يجب السماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يرعى اختتام بطولة "لا للمخدرات نعم للحياة"

الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : اصابات بمشاجرة في جرش وضبط جميع الاطراف

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية "الاتحاد من أجل المتوسط" يشدد على إدامة وقف النار بغزة

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو لشراكات مستدامة بين ضفتي المتوسط

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" غدا بلواءي بني كنانة والكورة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية وزير الدولة للشؤون القانونية: الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب وفقا للاحتياجات



 
 





الأكثر مشاهدة