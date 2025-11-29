انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

الوكيل الإخباري- نظمت مبادرة درب الوئام الحضاري اليوم السبت، المؤتمر الأول لتطوير الكهوف الطبيعية والحضارية في عمان والأردن.

اضافة اعلان



وقال رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الدكتور محمد وهيب، إن سياحة الكهوف في العاصمة عمان وصلت مراحل متقدمة ومتميزة على مستوى العالم العربي، منذ أن أطلقت أمانة عمان مسار الكهوف التاريخية، وكذلك النشرات السياحية الترويجية، خاصة كهف الرقيم والكرنفال في أبو علندا، وكهف المعلقة في عراق الأمير، وكهف جبل اللويبدة، وكهوف عين غزال، وكهوف مسجد الفتح، وكهف الحمام الزاجل في المقابلين، وغيرها الكثير.