انطلاق المؤتمر البيئي الطلابي في المدارس الرقمية الأميركية

الوكيل الإخباري- تحت رعاية الأميرة رجوة بنت علي، انطلقت اليوم الخميس في المدارس الرقمية الأميركية، فعاليات المؤتمر البيئي الطلابي التاسع "إدارة النفايات بمشاركة مجموعة من الوزارات والجمعيات والمدارس الحكومية والخاصة.

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ويناقش المؤتمر أوراق عمل ومشاريع حول تقنيات إدارة النفايات، يتناولها مجموعة من الخبراء البيئيين وأصحاب الخبرة في مجال الحفاظ على البيئة.



وأشارت مدير عام المدارس الأميركية الدكتورة صفاء رحال، إلى إمكانية توظيف إدارة النفايات وإعادة التدوير بما يخدم البيئة، وتوفير تقنيات متقدمة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.