انطلاق المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية في بني كنانة

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين، على مسرح مدرسة حريما الثانوية للبنات، فعاليات المؤتمر التربوي الثاني للقيادات التربوية، بتنظيم من مديرية تربية لواء بني كنانة، وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والتربويين.

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وأكد مدير تربية اللواء الدكتور زياد الجراح، أن المؤتمر يأتي في إطار السعي لتمكين القيادات التربوية، وتطوير سياسات التعليم المهني، وتفعيل برامج تدريب الكوادر الإدارية والتعليمية، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز المهارات القيادية، إضافة إلى توظيف أحدث تقنيات الإدارة المدرسية، بهدف تعزيز مفهوم القيادة الرقمية، والتحول نحو بيئات تعليمية ذكية.



وشهد اليوم الأول من المؤتمر مشاركة عدد من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إلى جانب رؤساء الأقسام التربوية، ومديري ومديرات المدارس، ونخبة من المشرفين التربويين وأعضاء مجلس التطوير التربوي في اللواء.



وتضمنت الفعاليات عرضا مسرحيا تناول دور القيادة الهاشمية في النهوض بقطاع التربية والتعليم في الأردن، إلى جانب عرض صامت يسلط الضوء على دور المعلم في مكافحة الآفات الاجتماعية والسلوكيات السلبية، كما عقدت جلسات حوارية ونقاشية هدفت إلى تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين.