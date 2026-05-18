انطلاق المؤتمر الدولي لأنظمة الاتصالات في "التكنولوجيا"

الوكيل الإخباري- انطلقت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICICS2026)، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، ويستمر ثلاثة أيام.

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة مساحة علمية متخصصة تجمع الباحثين والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث ما توصلت إليه الدراسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء وهندسة البرمجيات والاتصالات الحديثة، إلى جانب استعراض أبرز التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.