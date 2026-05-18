الإثنين 2026-05-18 09:37 م

انطلاق المؤتمر الدولي لأنظمة الاتصالات في "التكنولوجيا"

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
 
الإثنين، 18-05-2026 08:24 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر لأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICICS2026)، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، ويستمر ثلاثة أيام.

اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر إلى إتاحة مساحة علمية متخصصة تجمع الباحثين والخبراء لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث ما توصلت إليه الدراسات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء وهندسة البرمجيات والاتصالات الحديثة، إلى جانب استعراض أبرز التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.


وافتتح فعاليات المؤتمر مندوبًا عن رئيس الجامعة، عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات ورئيس المؤتمر الدكتور منير بني ياسين، الذي أكد خلال الافتتاح أن المؤتمر استقطب عددًا كبيرًا من الأوراق البحثية العلمية من مختلف دول العالم، والتي خضعت لعملية تحكيم علمي من قبل لجان متخصصة، وتم اختيار نخبة من الأبحاث ذات القيمة العلمية العالية لعرضها ضمن جلسات علمية متوازية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

عربي ودولي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسرح المزيد من الموظفين

القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ28 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

أخبار محلية القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ28 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

علما الولايات المتحدة وروسيا

عربي ودولي واشنطن تمدّد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لثلاثين يوما

ياسر عباس: سنعمل على "إعادة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية"

فلسطين ياسر عباس: سنعمل على "إعادة غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لست منفتحاً على تقديم أي تنازلات لإيران

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية انطلاق المؤتمر الدولي لأنظمة الاتصالات في "التكنولوجيا"

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال صعود الإسترليني أمام الدولار واليورو

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته



 
 






الأكثر مشاهدة

 