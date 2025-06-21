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انطلاق المؤتمر السياحي الوطني بعنوان "السياحة المستدامة في الأردن"

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 21-06-2025 06:44 م

الوكيل الإخباري-    نظم منتدى الأردن لحوار السياسات، ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال والأعياد الوطنية، المؤتمر السياحي الوطني تحت عنوان "السياحة المستدامة في الأردن – التحديات والفرص".

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ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته في عمان، اليوم السبت، بمشاركة واسعة من صناع القرار والجهات الرسمية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تسليط الضوء على واقع القطاع السياحي واستشراف سبل النهوض به ضمن إطار مستدام.


وقال العين المهندس جمال الصرايرة، راعي المؤتمر، إن انعقاد هذا المؤتمر المهم يأتي في توقيت دقيق يتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية أمام واقع القطاع السياحي، والتفكير بعمق في مستقبله، باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

 
gnews

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