انطلاق المؤتمر السياحي الوطني بعنوان "السياحة المستدامة في الأردن"

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الأردن لحوار السياسات، ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال والأعياد الوطنية، المؤتمر السياحي الوطني تحت عنوان "السياحة المستدامة في الأردن – التحديات والفرص".

اضافة اعلان



ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته في عمان، اليوم السبت، بمشاركة واسعة من صناع القرار والجهات الرسمية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تسليط الضوء على واقع القطاع السياحي واستشراف سبل النهوض به ضمن إطار مستدام.