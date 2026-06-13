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انطلاق المؤتمر الطبي الدولي الـ13 في إربد الخميس

مركز إربد الثقافي
مركز إربد الثقافي
 
السبت، 13-06-2026 05:12 م
الوكيل الإخباري-   تنطلق فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الـ13 الخميس المقبل في مركز إربد الثقافي، تحت شعار: "نحو رعاية صحية شاملة: تكامل التخصصات في ظل التطور التكنولوجي"، برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.اضافة اعلان


وقال رئيس المؤتمر، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في إربد، الدكتور رامي العمري، إن المؤتمر يأتي استمرارا لدور النقابة العلمي في دعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عدي خصاونة، إن المؤتمر استقطب 472 ورقة علمية و30 ملصقا علميا، خضعت للتقييم والتحكيم وفق معايير علمية دقيقة، حيث جرى اختيار الأوراق الأكثر تميزا وارتباطا بمحاور المؤتمر للمشاركة في جلساته العلمية.

وأوضح أن المؤتمر لا يقتصر على الأطباء، بل يشمل مختلف المهن الصحية من أطباء الأسنان والصيادلة والممرضين وأفراد المهن الطبية المساندة، انطلاقا من أهمية العمل التكاملي بين مكونات المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه أطباء وخبراء يمثلون مختلف القطاعات الصحية، بما فيها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب مشاركين من دول عربية وأجنبية.

وبين خصاونة، أن المؤتمر يحظى بمشاركة متحدثين وخبراء من الأردن وإيطاليا والعراق والكويت وفلسطين، ما يعزز تبادل الخبرات والتجارب العلمية بين المشاركين.
 
 


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أخبار محلية انطلاق المؤتمر الطبي الدولي الـ13 في إربد الخميس



 
 






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