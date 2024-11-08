انطلاق المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل السبت

وقال الشريك الإداري والتقني لمختبرات الألعاب الأردنية والمؤسس لشركة "ميس الورد"، نور خريس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المؤتمر يأتي استكمالًا لمؤتمر الرياضات الإلكترونية الذي عُقد في نيسان الماضي، والذي تنظمه مبادرة مختبر الألعاب الأردني، إحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.
وأضاف أن المؤتمر سيشمل العديد من الفعاليات، أهمها: الإعلان عن الفائزين في المراكز الأولى من هاكاثون العقبة، والإعلان عن الفائزين بتحدي التطبيقات (ثلاثة فائزين من كل إقليم). كما سيتم الإعلان عن مشروع منصة "ماينكرافت التعليمية".
وسيتم أيضًا الإعلان عن مؤتمر 2025 بعنوان "شيء جديد"، وتخريج الفوج الثاني من دورة إدارة الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات عمل وحوارات مع صانعي الألعاب الإلكترونية. وسيوفر المؤتمر منطقة عرض لمشاريع مطوري الألعاب الأردنيين.
وأشار خريس إلى أن المؤتمر سيشهد عرض مشاريع المطورين المستقلين على ناشرين محليين
وبحسب خريس، تعد مشاركة الجامعات الأردنية مميزة هذا العام، حيث تم لأول مرة إدراج برنامج بكالوريوس في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية.
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