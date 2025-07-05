انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم السبت في جامعة عجلون الوطنية، أعمال المؤتمر العلمي الدولي المحكم الثاني عشر للهيئة العالمية للعلماء والباحثين بعنوان: "انعكاسات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني على الحياة البشرية"، بمشاركة من 11 دولة عربية وأجنبية.

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وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد نور الصمادي، راعي المؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تقنيًا فقط بل ضرورة إنسانية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين العلماء وصُنّاع القرار، مشيدًا بما حققته الجامعة من خطوات متقدمة في مجال البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات ذات البعد الدولي