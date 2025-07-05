انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر في جامعة عجلون الوطنية

وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد نور الصمادي، راعي المؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تقنيًا فقط بل ضرورة إنسانية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود بين العلماء وصُنّاع القرار، مشيدًا بما حققته الجامعة من خطوات متقدمة في مجال البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات ذات البعد الدولي
وأشار رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة في كلمته الافتتاحية إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار سعي الجامعة لتعزيز دورها العلمي والبحثي والانفتاح على القضايا التقنية العالمية، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أصبحا من المحاور الأساسية في إعادة تشكيل الحياة البشرية.
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